AURONZO2020 – Day7 | Prima palestra, poi in campo: differenziato Correa, Patric e Akpa-Akpro. Cataldi lavora con Fonte | FOTO

AGGIORNAMENTO 11.30 – Termina la seduta di lavoro mattutina. La squadra si ritroverà nel pomeriggio.

AGGIORNAMENTO 11:15 – Squadra divisa in due gruppi. Da una parte si lavora sui calci d’angolo agli ordini di mister Inzaghi, dall’altra cross e tiri in porta. Nel frattempo Cataldi, accompagnato dal preparatore Fonte, corre a bordo campo. Nel campo adiacente lavoro differenziato per Correa, Patric e Akpa Akpro.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 – Terminata la prima parte dell’allenamento in palestra, il resto della squadra raggiunge i portieri in campo per svolgere l’ultima parte della seduta mattutina sul terreno di gioco. Subito scatti e allunghi per la squadra di mister Inzaghi.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 – Mentre i portieri svolgono la seduta di allenamento in campo, il resto del gruppo sta svolgendo la prima parte di seduta mattutina in palestra. Thomas Strakosha, dopo la prima parte di allenamento svolta da solo con Grigioni, ha lasciato il terreno di gioco per poi lasciare il ritiro biancoceleste, per raggiungere l’Albania per gli impegni di Nations League con la Nazionale.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – I primi a calpestare il terreno dello Zandegiacomo sono i portieri. Prima Strakosha accompagnato da Grigioni, poi il cambio con Reina, Adamonis e Alia che si allenano agli ordini di Grigioni e Zappalà.

La squadra questa mattina scenderà in campo alle 10 per la prima sessione di allenamento di questa giornata. Al campo già si è presentato il Vice Inzaghi, Farris e anche il d.s. Tare e il Responsabile della Comunicazione Stefano De Martino.







