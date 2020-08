Buon compleanno Reina, il “Pepe” di questa Lazio da Champions

Una mossa di quelle azzeccate già in partenza, a priori, senza neanche vederlo all’opera: la società capitolina con Reina ha dato alla Lazio carisma, personalità e carattere in vista di una stagione che sarà ricca di impegni.

Nato a Madrid il 31 agosto del 1982, Reina Pàez Josè Manuel, soprannominato Pepe, spegne oggi 38 candeline. Cresciuto nella cantera del Barcellona, ha militato nelle migliori squadre europee, una su tutte il Liverpool dove ha conosciuto un altro perno della rosa biancoceleste, Lucas Leiva, ritrovato con grande piacere (corrisposto, viste le dediche social postate a vicenda dai due giocatori) dopo sette anni di “lontananza”. La sua ultima esperienza è stata con l’Aston Villa e si è conclusa con la salvezza dei Villans, di cui è stato protagonista.

Il 27 agosto, dopo le consuete visite mediche di rito, ha firmato un biennale con la Lazio ed ha raggiunto il resto del gruppo ad Auronzo di Cadore, per il ritiro in vista della nuova stagione. Ha ritrovato vecchie conoscenze, ha scoperto i nuovi compagni: per l’estremo difensore è stata da subito amicizia con tutti. Nella prima cena con il resto della squadra si è esibito nel suo pezzo forte “La Bamba”, cantata a squarciagola da tutti i presenti, che hanno poi applaudito la performance. Un profilo importante arrivato nella Capitale per affrontare un’annata particolarmente emozionante che vedrà la Lazio impegnata in Champions dopo 13 anni. Un acquisto di quelli che fa ben sperare il tifoso e che aiuterà un gruppo già unito, a lottare per importanti traguardi.

Ha personalità da vendere, abilità tra i pali e nell’impostare il gioco con i piedi, caratteristica particolarmente apprezzata da mister Inzaghi. Sicuramente un innesto di spessore, sia per esperienza che per caratura internazionale. Buon compleanno, Reina…il “Pepe” di questa “nuova” Lazio, pronta a confermarsi in campionato e a dire la sua nella massima competizione europea.







