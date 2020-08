CALCIOMERCATO | Di Marzio: “Lazio e Muriqi sempre più vicini”

Tare accelera e prova a chiudere definitivamente l’operazione Muriqi. Nelle ultime ore, infatti, come riportato anche dal profilo Twitter di Gianluca Di Marzio, Lazio e Fenerbahce starebbero raggiungendo l’accordo definitivo per regalare ad Inzaghi il nuovo Jolly offensivo. La giornata di domani potrebbe essere quella decisiva per la conclusione dell’affare.







