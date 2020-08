CALCIOMERCATO | Pedullà: ” Trattativa in corso tra Lazio e Bologna per Lombardi”

Il futuro di Cristiano Lombardi potrebbe essere lontano dalla Lazio. L’esterno biancoceleste, questa stagione in prestito alla Salernitana ed ora in ritiro ad Auronzo di Cadore, potrebbe presto salutare la capitale per approdare al Bologna e cercare il salto definitivo in massima serie. A riportarlo è Alfredo Pedullà attraverso il proprio profilo Twitter







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: