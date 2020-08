David Silva: “Tante buone offerte ricevute, ma alla fine ho scelto la Real Sociedad. Ho già spiegato il motivo della mia decisione”

David Silva riapre la ferita nel cuore dei tifosi della Lazio ancora scottati dalla decisioni improvvisa dello spagnolo di accasarsi alla Real Sociedad. Nel corso della conferenza stampa di presentazione, l’ex Manchester City ha dichiarato come abbia ricevuto molte offerte da vari club, ma che alla fine abbia scelto la Real Sociedad al termine di una trattativa veloce. A convincerlo la voglia di continuare a giocare in Europa in una squadra perfetta per il suo stile di gioco e la sua precedente esperienza nei Paesi Baschi con la maglia dell’ Eibar datata 2004-05.







