Lulic alle prese con l'infortunio, adesso l'addio non è scontato

La Lazio deve smuovere il mercato. La trattativa per Fares è in fase di stallo, bisogna chiudere in fretta. Anche perché ciò che preoccupa molto in casa biancoceleste è la situazione legata a Senad Lulic. Come riportato da Il Messaggero, il bosniaco potrebbe anche non rientrare mai dall’infortunio e questo graverebbe molto sia sull’organico ma anche sul monte ingaggi. Lotito pagherebbe così un contratto a vuoto, e non intende di certo rischiare. In particolare perché Capitan Lulic ha già rinnovato e il contratto è stato già depositato. Motivo per cui tra settembre e ottobre ci sarà un incontro decisivo per capire che strada intraprendere. Le strade della Lazio e di Lulic potrebbero anche separarsi.







