Italia, presentata la nuova maglia della Nazionale: è ispirata al Rinascimento | FOTO

Dopo una lunga sosta a causa della pandemia da Coronvirus che ha colpito tutto il mondo, anche la Nazionale Italiana torna a lavorare in quel di Coverciano. Sarà proprio l’Italia di Roberto Mancini ad aprire questa particolare stagione: infatti, venerdì 4 e lunedì 7 settembre sono in programma due gare di Nations League, contro Bosnia ed Olanda. In vista della nuova stagione che porterà gli Azzurri a giocare gli Europei in estate, è stata presentata la nuova maglia “home” della Nazionale con una particolarità: è ispirata alla cultura del Rinascimento. Ecco la foto pubblicata sul profilo ufficiale Instagram della Nazionale di calcio, dove viene rappresentata la nuova maglia. Anche sul profilo ufficiale Twitter della FIGC è stata annunciata la nuova maglia, con alcuni giocatori Azzurri che la indossano.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: