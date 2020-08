Panini Awards, un laziale tra i migliori della scorsa stagione | FOTO

Nel giorno in cui è stata confermata la nuova data di partenza c’è ancora spazio per uno sguardo alla stagione appena terminata. Poche ore fa la Panini, attraverso i propri profili social, ha comunicato i risultati del concorso Panini Awards 2020 con i migliori calciatori divisi per ruolo. Così, mentre in porta comanda Handanovic, in difesa Theo Hernandez ed in mediana Gomez, in avanti la scelta appare quasi obbligata con il capocannoniere Ciro Immobile a primeggiare in maniera indiscutibile. Un ennesimo riconoscimento al bomber laziale voglioso di ripetersi ancora nel prossimo campionato che condurrà anche agli Europei.







