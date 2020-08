Serie A, posticipata la prima gara di campionato di Inter e Atalanta

Inter e Atalanta posticiperanno il loro esordio nel campionato di Serie A 2020/2021: ciò avverrà in via del tutto eccezionale dal momento che le due squadre hanno concluso la passata stagione per ultime rispetto alle altre. La decisione è stata presa all’unanimità dal Consiglio di Lega Serie A in virtù della partecipazione di entrambe le squadre alle Final Eight.





