SOCIAL | Armini ritrova la nazionale: “Contento di tornare dopo tanti mesi” | FOTO

Il calcio d’agosto, atipico quest’anno, sta per chiudersi e tra poco si darà il via alla nuova stagione. Prima degli impegni con i club, però, molti calciatori saranno chiamati a mettersi in mostra nelle rispettive nazionali. Tra i vari biancocelesti che hanno lasciato il ritiro di Auronzo di Cadore c’è anche il giovane Nicolò Armini, oramai punto fisso delle rappresentative giovanili. L’ex capitano della Primavera ha ricevuto la chiamata di Alberto Bollini per lo stage di settembre che sarà utile anche per delle valutazioni in ottica Europei. Tanta la soddisfazione del giovane laziale che via social ha esclamato: “Contento di tornare in nazionale dopo tanti mesi”.







