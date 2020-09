AIA, ufficiale la formazione dei ruoli arbitrali per la stagione 2020/2021

L’AIA, l’Associazione Italiana Arbitri, ha reso noto, attraverso un comunicato ufficiale, la formazione dei ruoli arbitrale per la prossima stagione che sta per iniziare, la stagione 2020/2021.

Commissione CAN A: Rizzoli (Responsabile), Gava, Giannoccaro, Stefani.

Promossi da CAN B a CAN A: Forneau Francesco (Roma 1), Sacchi Juan Luca (Macerata).

Dismessi dalla CAN A: Rocchi Gianluca (Firenze).

Assistenti Promossi da CAN B a CAN A: Affatato (Vco), Capaldo (Napoli), Mastrodonato (Molfetta), Muto (Torre Annunziata), Pagliardini (Arezzo).

Assistenti Dismessi dalla CAN A: Gori (Arezzo), Santoro (Catania), Manganelli (Valdarno), Schenone (Genova).

Osservatori Promossi dalla CAN B alla CAN A: Gemignani (Lucca), Lasagna (Lomellina), Missoni (Tolmezzo).

Osservatori Dismessi dalla CAN A: Daneluzzi (Pordenone), Alesi (Agrigento), Cardella (Torre del Greco).

Commissione CAN B: Morganti (Responsabile), Brighi, Di Fiore.

Promossi da CAN C a CAN B: Gariglio (Pinerolo), Marchetti (Ostia), Meraviglia (Pistoia), Paterna (Teramo), Santoro (Messina).

Dismessi da CAN B: Baroni (Firenze), Minelli (Varese).

Assistenti promossi alla CAN B: Della Croce (Rimini), Di Monte (Chieti), Massara (Reggio C.), Moro (Schio), Nuzzi (Valdarno), Trinchieri (Milano), Yoshikawa (Roma 1).

Assistenti Dismessi dalla CAN B: Cangiano (Napoli), Capone (Palermo), Soricaro (Barletta).

Osservatori promossi alla CAN B: Camiciottoli (Firenze), Coianiz (Pavia), Di Miero (Salerno), Gialluisi (Barletta), La Malfa (Roma 1).

Osservatori dimessi dalla CAN B: Caccia (Busto Arsizio), Cecotti (Udine), Vettorel (Belluno).

Commissione CAN C: Damato (Responsabile), Calcagno, Ciampi, Di Liberatore, Ostinelli.







