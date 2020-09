Auronzo, Cataldi: “Lavoro per tornare a disposizione il prima possibile. Champions? Portare questa maglia in Europa è un grande orgoglio”

Dopo l’amichevole contro il Padova, il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi è intervenuto in conferenza stampa:



“Giocare la Champions League sarà una grandissima emozione. Portare questa maglia in Italia e soprattutto in Europa è un grande orgoglio, cercheremo di onorarla al meglio in ogni partita. Sto cercando di recuperare dal mio infortunio, facendo tutto il possibile per tornare il prima possibile a disposizione del mister.

Escalante? Si è inserito bene nel gruppo, è un bravo ragazzo che si impegna molto, ci darà una mano importante. Le esperienze lontano da Roma mi hanno sicuramente rafforzato, lavorando quotidianamente poi con grandi calciatori ho fatto uno step in più.

Adesso cercheremo di fare una grande stagione, vorrei vedere una Lazio capace di salire uno scalino ancora più in alto. Vorrei che la Lazio riuscisse a confermarsi in campionato e fare sempre meglio in Europa”.

