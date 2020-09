Auronzo, Lukaku: “Obiettivo essere sempre importante per la squadra, anche dall’inzio. Ritiro? Sensazioni buone, ora sto meglio”

Ottavo giorno di lavoro in ritiro ad Auronzo di Cadore per la Lazio. Giorno numero otto diviso in due: seduta d’allenamento la mattina, appena conclusa, ed amichevole contro il Padova nel pomeriggio. Sarà la seconda amichevole ufficiale di preparazione alla stagione dopo il 2-2 contro la Triestina di sabato scorso, nella prima uscita biancoceleste. Terminato l’allenamento mattutino, è intervenuto a Lazio Style Radio Jordan Lukaku, esterno biancoceleste. Queste le sue parole: “Le sensazioni sono buone, lavoro ogni giorno ed ora sto meglio. Il ritiro è importante, è il lavoro per la base di tutto l’anno. Sono contento di essere venuto qui ad Auronzo, faccio tutto l’allenamento e mi sento bene. L’altro giorno abbiamo giocato, ma il campo era davvero difficile da affrontare, speriamo oggi il tempo sia meglio.

Il mio obiettivo è essere sempre importante per la squadra, non solo per il finale delle partite, ma anche dall’inzio. Per questo il ritiro è importante, soprattutto per il lavoro fisico, dopo non abbiamo tempo visto che abbiamo da affrontare campionato, coppa e Champions League.

I messaggi sui social non li vedo tanto, non sono una persona che vive con il telefono, ma quando giro per Roma, sento il sostegno dei tifosi, questo per me è importante.

Alla fine della passata stagione abbiamo avuto 12 partite in pochi giorni, è stato molto difficile affrontarle dopo il lockdown, ma l’obiettivo lo abbiamo raggiunto, ovvero arrivare tra le prime quattro. Quest’anno dobbiamo fare bene, in Italia abbiamo fatto vedere che siamo forti, ora lo dobbiamo far vedere anche in Champions.

Ciro-Romelu? Se io devo prendere uno dei due, Immobile lo sa, il sangue è sangue, ma sono molto felice per Ciro perchè ha fatto una stagione incredibile, non ha ancora finito e spero che quest’anno sia ancora meglio, sia per lui che per la squadra. Mio fratello non era sorpreso della Serie A, il campionato italiano lo segue da tanti anni e, quando è arrivato, sapeva già che le altre squadre erano forti tatticamente, ma ora è contento di essere in Italia. Da quando è andato al Chelsea noi siamo abituati a non vederci tanto, ma ogni giorno ci sentiamo e parliamo. Siamo cresciuti così, siamo abituati, ora che siamo entrambi in Italia, in due squadre importanti che giocano la Champions, è importante per noi.

Tifosi? Sono importanti, quando siamo tornati in campo dopo il lockdown non è stato lo stesso giocare senza di loro.

3-5-2? Abbiamo iniziato con questo modulo il primo anno che sono arrivato, per me è stato qualcosa di straordinario. Fisicamente è difficile, ma a me piace”.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: