AURONZO2020 – Day8 | Terminata la seduta mattutina. Nel pomeriggio amichevole contro il Padova

AGGIORNAMENTO ORE 11:25 – Termina la seduta di allenamento mattutina. Dopo le palle inattive, i calciatori biancocelesti hanno concluso con tiri in porta, anche dagli undici metri. Appuntamento ad oggi pomeriggio, dove non è prevista seduta d’allenamento, ma alle ore 17:00 è in programma la seconda amichevole pre campionato contro il Padova.

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 – Continua il lavoro sulla tattica, con la squadra che, sul campo, si concentra sulle palle inattive. Tutto il gruppo tranne gli ultime tre arrivati in ritiro ad Auronzo, ovvero Correa, Patric ed Akpa-Akpro: per i tre lavoro differenziato composto da ripetute, insieme al preparatore Ripert, lungo il lago di Santa Caterina.

AGGIORNAMENTO ORE 10:40 – Dopo una prima fase di riscaldamento, mister Inzaghi ha diviso il gruppo in due squadre per iniziare a lavorare sulla tattica, anche in vista della sfida di oggi pomeriggio contro il Padova. Due formazioni formate da dieci giocatori, con Reina portiere della difesa, mentre Alia ed Adamonis si alternano a parare. Le due formazioni, che attaccano verso la stessa porta, sono divise così: Arancioni: Luiz Felipe, Vavro, Radu; Lazzari, Parolo, Escalante, Luis Alberto, Lukaku; Raul Moro, Caicedo. Gialli: Bastos, Patric, Falbo; D. Anderson, Akpa-Akpro, Leiva, Kiyine, Jony; Correa, A. Anderson.

Esattamente una settimana fa, martedì scorso, la Lazio stava svolgendo la sua prima seduta di allenamento sotto le Tre Cime di Lavaredo. Oggi va in scena il giorno otto di preparazione alla nuova stagione. Seduta mattutina che ha preso il via poco fa, con la squadra che è scesa in campo per svolgere alcuni esercizi di riscaldamento, tra cui un torello sul campo adiacente al principale.







