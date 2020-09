AURONZO2020 – Day8 | LAZIO-PADOVA 1-0 (88’ Aut. Fazzi)

FINE PARTITA – La gara si chiude sul risultato di 1-0 per i ragazzi di Inzaghi che ottengono così la prima vittoria in amichevole di questa pre season contro il Padova. Decisivo, sul finale, l’autogol del difensore Fazzi.

90’ – L’arbitro Duzel concede quattro minuti di recupero.

89′ – SOSTITUZIONE LAZIO! Cambio nel centrocampo biancoceleste: dopo una buona prestazione lascia il campo Gonzalo Escalante, al suo posto entra in campo il giovane Luca Falbo.

88’ – LAZIO IN VANTAGGIOO!!! Punizione di Luis Alberto dalla sinistra e il difensore Fazzi devia la traiettoria all’interno della sua porta. Lazio avanti sul finale di partita, 1-0!

73′ – SOSTITUZIONI LAZIO! Mister Inzaghi cambia ben tre giocatori: escono Parolo, Lazzari e Caicedo, entrano al loro posto Jony, A. Anderson e D. Anderson.

64′ – REINAAA PARA IL CALCIO DI RIGORE!!! Pepe Reina intuisce il tiro ad incrociare di Ronaldo ipnotizzandolo, evitando così il vantaggio del Padova. Si rimane sullo 0-0!

64′ – Calcio di rigore per il Padova! Atterrato in area di rigore Soleri, l’arbitro Duzel concede il tiro dagli undici metri.

63′ – SOSTITUZIONI LAZIO! Di nuovo una doppia sostituzione biancoceleste, questa volta lasciano il campo Radu e Lukaku, al loro posto entrano sul terreno di gioco Patric ed Akpa-Akpro.

INIZIO SECONDO TEMPO – Dopo qualche minuto di pausa, riprende il match al Centro Sportivo Rodolfo Zandegiacomo tra Lazio e Padova. Mister Inzaghi ha effettuato due sostituzioni: sono usciti dal campo Luiz Felipe e Raul Moro, al loro posto sono entrati Bastos e Kiyine.

FINE PRIMO TEMPO – Termina senza recupero e a reti bianche la prima frazione dell’amichevole tra Lazio e Padova. Una buona Lazio, molto propositiva, è andata diverse volte vicina al vantaggio, prima con un colpo di testa di Caicedo, protagonista anche di un’altra palla gol, e poi con Luis Alberto, vicino al gol su calcio di punizione, Raul Moro, anche lui con un colpo di testa e con Marco Parolo. Buona la prestazione, fino ad ora, di Escalante a centrocampo.

FISCHIO D’INIZIO – L’arbitro Dario Duzel della sezione di Castelfranco Veneto da il via alla seconda amichevole pre campionato della Lazio: palla biancoceleste, è iniziata Lazio-Padova!

La Lazio si avvicina sempre di più alla prossima stagione. Stagione che, dopo tredici anni, tornerà a vederla protagonista anche in Champions League, oltre che in Serie A e in Coppa Italia. Dopo una settimana di lavoro in ritiro ad Auronzo di Cadore, è tempo di scendere in campo, per la seconda amichevole di questa pre season sotto le Tre Cime di Lavaredo. Nella prima uscita, sotto un forte diluvio che si è scagliato in quel di Auronzo, la squadra di mister Inzaghi non è andata oltre il 2-2 contro la Triestina. Oggi invece, con calcio d’inizio alle ore 17:00, sul campo del Centro Sportivo Rodolfo Zandegiacomo, è in programma la sfida contro il Padova.







