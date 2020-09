Auronzo2020 | Lazio-Padova, le formazioni ufficiali

Ottavo giorno di ritiro per la Lazio ad Auronzo di Cadore, ed è tempo della seconda amichevole pre-campionato, in vista della prossima stagione. Dopo il 2-2 contro la Triestina, nella prima amichevole di sabato, sotto il diluvio che si è scagliato sotto le Tre Cime di Lavaredo, la squadra biancoceleste affronterà, tra poco meno di un’ora, il Padova, squadra che milita nel campionato di Lega Pro. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre in vista del match:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Vavro, Radu; Lazzari, Parolo, Escalante, Luis Alberto, Lukaku; Moro, Caicedo.

A disp.: Alia, Adamonis, Patric, Bastos, D. Anderson, Kiyine, Akpa Akpro, Leiva, Falbo, Jony, André Anderson, Correa.

All.: Simone Inzaghi.

PADOVA (4-3-3): Vannucchi; Fazzi, Pelagatti, Andelkovic, Baraye; Mandorlini, Ronaldo, Della Latta; Nicastro, Paponi, Andrade.

A disp.: Merelli, Voltan, Santini, Ruggero, Boli, Moro, Rondanini, Germano, Serena, Buglio, Piovanello, Vasic, Soleri.

All.: Andrea Mandorlini.

Arbitro: Dario Duzel (sez. di Castelfranco Veneto)

Assistenti: Fiorese, Roncari





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: