Calciatori Panini Awards, Immobile vince il premio come “Miglior Attaccante”: ecco i suoi ringraziamenti sui social | FOTO

Non poteva che essere lui il vincitore della categoria “Miglior Attaccante” dei Calciatori Panini Awards, il premio indetto dalla famosa raccolta di figurine in Italia. Con il 39% dei voti, il bomber della Lazio Ciro Immobile è stato il più votato e l’attaccante ha voluto ringraziare i fan per averlo votato.

Grazie Calciatori Panini, ma soprattutto grazie alle persone che mi hanno votato!! #figurinepanini #calciatoripanini Pubblicato da Ciro Immobile su Martedì 1 settembre 2020







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: