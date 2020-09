CALCIOMERCATO | Parla Muriqi: “Voglio andarmene dal Fenerbahçe con eleganza. Lazio? Passo importante per il mio futuro”

Mister Simone Inzaghi è sempre più vicino ad accogliere il nuovo attaccante pronto a rinforzare appunto il reparto offensivo. Si tratta di Vedat Muriqi, centravanti kosovaro del Fenerbahçe classe ’94. L’attaccante, a lungo corteggiato e trattato dalla Lazio, ha fatto capire la sua volonta rilasciando alcune dichiarazioni al giornalista Ertan Suzgun. Queste le sue parole: “Il Fenerbahçe in me ha un posto speciale, sono molto legato. Voglio andarmene da qui con eleganza. Non sono mai stato coinvolto in trattative che non fossero in linea con gli interessi del club.

La Lazio, che giocherà in Serie A e in Champions League, sarà un passo importante nella mia programmazione futura. Tuttavia, questo prolungamento della trattativa, ha iniziato a ferirmi molto, è logorante. Sarà bene per me che questa trattativa si concluda il prima possibile”.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: