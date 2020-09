Covid-19, il Boca Juniors sospende gli allenamenti: casi di positività e quarantena collettiva

Con un comunicato ufficiale il Boca Juniors ha comunicato la sospensione degli allenamenti in programma nelle prossime ore, in quanto vi sono all’interno della squadra casi di positività al Coronavirus. Non si sa il numero dei tesserati coinvolti, ma sono tutti asintomatici e la società ha indetto la quarantena collettiva. Questa la nota del club: “Per massimizzare le misure di sicurezza sanitaria, l’intera delegazione viene isolata nelle rispettive stanze e la formazione viene sospesa per 72 ore, dopodiché verranno eseguiti nuovi test PCR“.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: