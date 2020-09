GdS | Immobile a vita: Ciro-Lazio 2025, anzi 2026. Il futuro è intorno a lui

Ieri la Lazio ha comunicato l’ufficialità del rinnovo di Immobile. Come riporta la Gazzetta dello Sport, per il bomber si parla di altri 5 anni e l’opzione di uno in più, a 4 milioni a stagione con una serie di bonus legati alle presenze, ai titoli da conquistare e ai gol. Pertanto ai 4 iniziali, potrebbero aggiungersi 500-700 mila euro a stagione. Inoltre la società vuole fare del centravanti un brand: come anticipato infatti dal ds Tare, si stanno studiando una serie di iniziative per portare in alto il club con Ciro. Un legame, quello tra la Lazio e la Scarpa d’Oro, destinato quindi a durare…a vita.







