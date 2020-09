Il Messaggero | Immobile promosso capitano se Lulic non dovesse tornare a giocare

Fresco di rinnovo Immobile è sempre più l’uomo-Lazio. Scrive pagine importanti della storia biancoceleste, raggiunge traguardi, regala emozioni: il bomber partenopeo si è legato a vita con il club, pronto così a continuare a scrivere pagine importanti. Inoltre, come riporta Il Messaggero, non ci sono più limiti per King Ciro: infatti, se non dovesse tornare Lulic (out a causa di un infortunio da cui riprendersi) e con Parolo non spesso tra i titolari, la fascia da capitano verrà data a lui. Era già vice, ora diventerebbe il primo. Sempre più uomo spogliatoio e non solo: Immobile è il punto fermo di questa Lazio.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: