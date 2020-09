Il Messaggero | Test con il Padova, Inzaghi vuole subito una squadra tutta “Pepe”

Nella giornata di ieri la Lazio è scesa in campo per una doppia seduta. Nel pomeriggio lavoro per occupare gli spazi, agli ordini di Cecchi e con Inzaghi che dava indicazioni da bordocampo. Oggi la squadra scenderà in campo in mattinata per la consueta seduta di lavoro e nel pomeriggio affronterà in amichevole il Padova. Come riporta Il Messaggero, cresce l’attesa per l’esordio di Reina, che ha lavorato in questi giorni con mister Grigioni sulla reattività e sulla precisione. “Il portiere è con noi“, urla Inzaghi durante la partitella, un modo per coinvolgere nell’azione l’estremo difensore, soprattutto in fase di impostazione.







