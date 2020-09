Il Tempo | Lazio, Immobile rimane altri cinque anni

Lazio a vita per Ciro Immobile. Era solo questione di tempo, adesso non ci sono più dubbi. Il centravanti della Nazionale, partito per raggiungere il ritiro degli Azzurri a Coverciano, si è legato ai biancocelesti fina al 2025. Ieri è divento ufficiale, una pura formalità. È bastato l’arrivo del presidente ad Auronzo per mettere tutto nero su bianco. Un rinnovo che consentirà all’attaccante di diventare il calciatore più pagato della rosa laziale: Immobile guadagnerà 20 milioni nei prossimi cinque anni, una cifra da top player, mai raggiunta sotto la gestione Lotito. E la fascia è lì che lo aspetta: con Lulic fermo ai box (chissà ancora per quanto tempo) e Parolo ormai fuori dal giro dei titolari, sarà King Ciro a indossare i gradi da capitano. Sempre più leader, sempre più punto di riferimento. Con i 36 gol messi a segno nella scorso campionato ha eguagliato il record di Higuain e vinto la Scarpa d’Oro davanti a due mostri sacri come Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Non poteva esserci riconoscimento più meritato per il bomber della Lazio. Che il prossimo anno avrà la possibilità di misurarsi con i grandi anche in Champions League: una responsabilità in più, ma Immobile non si è mai nascosto davanti alle difficoltà. E non inizierà certo ora. A proposito di attaccanti. Sul mercato sempre più vicino l’arrivo di Vedat Muriqi. Per il kosovaro sembra essere stato raggiunto l’accordo con il Fenerbahce, che per il trasferimento del classe 1994 incasserà circa 19 milioni di euro (16 base fissa più 3 facilmente raggiungibili). Eccolo il rinforzo per il reparto offensivo, tanto voluto da Inzaghi e da settimane accostato al club biancoceleste. In uscita invece interesse del Bologna per Cristiano Lombardi: l’ex ala della Primavera, dopo una stagione da protagonista con la Salernitana, è entrato nel mirino di diverse società di Serie A. IlTempo\Daniele Rocca







