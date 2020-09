La Lazio Women verso la ripartenza: domenica amichevole con la Res Roma

Sfumata la promozione per colpa dell’algoritmo, la Lazio Women è pronta a riprovare la scalata promozione per tornare tra le grandi. Tra poco più di dieci giorni, le ragazze di Seleman esordiranno in campionato contro il Pontedera in trasferta per conquistare subito punti pesanti e recitare un ruolo sin dall’inizio un ruolo da protagonista. Il tempo della preparazione sta per terminare, Palombi e compagne devono accelerare per entrare velocemente in condizione: proprio per questo motivo, domenica pomeriggio al Centro Sportivo Green Club andrà in scena un’amichevole contro la Res Roma per accumulare ulteriormente minuti nelle gambe. La Lazio Women è pronta, la Serie A l’aspetta.







