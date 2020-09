La Repubblica | Lazio, da Badelj a Bastos il mercato in uscita vale 12 milioni

La Lazio sta muovendo i passi nel mercato in entrata, sempre con molta attenzione a quello in uscita. Come riporta La Repubblica infatti, ci sono giocatori che non rientrano nei piani della società ma che comunque pesano sulle casse del club. Oltre a Badelj, ci sono Wallace, Proto, Durmisi e Di Gennaro, che potrebbero far risparmiare a Lotito quasi 12 milioni. Un tesoretto questo che potrebbe aumentare qualora si considerassero anche le eventuali partenze Jony, Caicedo e Bastos. Intanto, per quanto riguarda invece le entrate, Inzaghi attende che si concludano le due trattative avviate dal club: quelle per Fares e Muriqi.







