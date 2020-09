MACRON brand n°1 nel calcio italiano: l’azienda italiana si conferma da 5 stagioni lo sponsor tecnico con il maggior numero di club nel campionato italiano di calcio

Macron, l’azienda italiana leader nel mercato internazionale dello sportswear, è il tech brand con il maggior numero di club nella serie A italiana. Il campionato che sta per prendere il via vede 5 club sulle cui maglie spicca il Macron Hero, logo dell’azienda emiliana: Lazio, Bologna, Udinese, Verona e Sampdoria.

Si tratta di una leadership che dura da ben cinque stagioni. Fin dal campionato di serie A 2016-2017, stagione nella quale Macron condivideva la prima posizione con Nike, Kappa e Joma e sponsorizzava Bologna, Lazio e Cagliari, il marchio dell’azienda di Valsamoggia è sempre stato il più presente sulle maglie delle squadre di serie A. Nella stagione 2017-2018 con Bologna, Lazio, Cagliari e S.P.A.L.; nel 2018-2019 con Bologna, Lazio Cagliari, S.P.A.L. e Udinese; nel 2019-2020 con Bologna, Lazio Cagliari, S.P.A.L, Udinese e Verona.

Quello con il Bologna è sicuramente il legame più lungo con una partnership che dura ormai dal 2001. Il rapporto con la Lazio è iniziato nel 2012, mentre Udinese e Verona sono entrate a far parte della ‘famiglia Macron’ nel 2018. Ultimo ingresso, comunicato proprio un mese fa, quello con la Sampdoria.

Qualità del prodotto, rapporto di stretta collaborazione con i singoli club, studio e ricerca di prodotti esclusivi, strategia di marketing, sono tra i fattori che consentono a Macron di crescere ogni anno sia a livello nazionale che a livello internazionale, e di inserire nel bouquet dei propri partner, nuovi e prestigiosi club di prima fascia dei principali campionati europei.

Un primato, quello italiano, che rafforza e conferma la posizione di leadership nel settore delle sponsorizzazioni tecniche a livello di club calcistici europei, dato certificato dall’ultimo “Club licensing benchmarking report: financial year 2019”, pubblicato dalla UEFA nei primi mesi del 2020. Macron è il terzo più importante brand, subito alla spalle dei colossi Nike e Adidas, con una quota di mercato del 10%.

“Un marchio italiano ai vertici del massimo campionato italiano di calcio: è un primato che ci inorgoglisce particolarmente. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron – Il rapporto che abbiamo instaurato con i nostri club permette di creare, insieme a loro, prodotti in grado di rispondere alle esigenze tecniche, senza tralasciare quella parte fondamentale che lega l’identità del club alla sua maglia. Un risultato che ci stimola a continuare nella ricerca e nello sviluppo di prodotti sempre più performanti, con una particolare attenzione anche all’aspetto della sostenibilità. La realizzazione di maglie il cui filato è in poliestere 100% riciclato è un passo fondamentale condiviso pienamente dai club. Crediamo fortemente in questo percorso – che fa parte del progetto green “Macron 4 the Planet” – e i risultati, come quello di essere sul gradino più alto del podio in Italia e non solo, sono il miglior premio al nostro lavoro”.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: