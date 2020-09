Nazionale, a Coverciano incontro tra AssoCalciatori e i convocati dal CT Mancini

E’ tempo di ricominciare anche per le Nazionali di calcio, che devono preparare le prossime partite per la Nations League. L’Italia, ad esempio, giocherà la sua prima partita venerdì 4 settembre contro la Bosnia e quindi i giocatori hanno dovuto lasciare le rispettive sedi dei ritiri dei club per recarsi a Coverciano per gli allenamenti condotti dal CT Roberto Mancini. Nella giornata di oggi, però, c’è stato tempo anche per un incontro con la AssoCalciatori, che – nella figura del Vice Presidente Umberto Calcagno, Gianni Grazioli e Davide Biondini – ha fatto visita ai convocati per parlare della situazione attuale del calcio italiano.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: