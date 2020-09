Rimborso Abbonamenti 2019/2020: proroga utilizzo voucher

AGGIORNAMENTO 1 SETTEMBRE | La S.S. Lazio comunica che il termine per l’utilizzo del voucher abbonamenti 2019/20 per acquistare merchandising presso il punto vendita Lazio Style 1900 di via di Propaganda, 8A, viene procrastinato al 13 settembre 2020.

La S.S. Lazio comunica di aver prorogato la data di utilizzo del voucher abbonamenti 2019/20 presso il punto vendita Lazio Style 1900 Official Store di via di Propaganda, 8A, a martedi 1 settembre 2020. Rimane invariato il termine al 30 agosto 2020 della richiesta on-line del voucher abbonamenti 2019/20.