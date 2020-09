SETTORE GIOVANILE | Nuovo acquisto per Mister Gonini: gli Under15 avranno Cesari in squadra

Secondo quanto raccolto in esclusiva dal sito Piccole Aquile 1900, il calciomercato messo a segno da Mauro Bianchessi non si arresta: per il Settore Giovanile biancoceleste, arriva infatti un altro rinforzo. La squadra classe 2006 di Simone Gonini, con basi già solide, può contare su un nuovo elemento: Nicoló Cesari. Il neo aquilotto, con un passato giallorosso alle spalle, arriva dall’Urbetevere. Il giocatore ricopre il ruolo di esterno di difesa; arrivato ora ad una squadra professionistica è pronto per la sua nuova avventura con l’aquila sul petto per disputare il primo vero campionato nazionale, ovvero quello dell’ Under 15.







