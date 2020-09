TMW | Lazio, niente quarantena al rientro: ecco gli impegni dei nazionali

Inizialmente dovevano rimanere nel ritiro della Lazio, Milinkovic e Marusic, che invece ieri hanno lasciato Auronzo di Cadore per raggiungere le rispettive nazionali. La società biancoceleste aveva chiesto e ottenuto la possibilità di tenerli con sé, perché se fossero partiti al loro rientro avrebbero dovuto rispettare la quarantena obbligatoria. Invece adesso per un nuovo decreto – stando a quanto ha comunicato il club – la situazione è cambiata e i due, quando torneranno, si sottoporranno al tampone e al test sierologico: e in caso di negatività, si aggregheranno fin da subito al resto della squadra. Gli altri in nazionale sono Immobile, Acerbi, Strakosha, Badelj e Armini: di seguito tutti i loro impegni.

Milinkovic

Russia-Serbia (giovedì 3 settembre, ore 20.45, Nations League B)

Serbia-Turchia (domenica 6 settembre, ore 20.45, Nations League B)

Marusic

Cipro-Montenegro (sabato 5 settembre, ore 18, Nations League C)

Lussemburgo-Montenegro (martedì 8 settembre, ore 20.45, Nations League C)

Immobile e Acerbi

Italia-Bosnia (venerdì 4 settembre, ore 20.45, Nations League A)

Olanda-Italia (lunedì 7 settembre, ore 20.45, Nations League A)

Strakosha

Bielorussia-Albania (venerdì 4 settembre, ore 20.45, Nations League C)

Albania-Lituania (lunedì 7 settembre, ore 20.45, Nations League C)

Badelj

Portogallo-Croazia (sabato 5 settembre, ore 20.45, Nations League A).

Portogallo-Croazia (sabato 5 settembre, ore 20.45, Nations League A).

Francia-Croazia (martedì 8 settembre, ore 20.45, Nations League A).







