Ufficiale, Guido Guerrieri è un nuovo giocatore della Salernitana (con sorpresa)

Il comunicato pubblicato sul sito della Salernitana non lascia dubbi: Guido Guerrieri dopo 7 anni lascia la Lazio a titolo definitivo. Una notizia che non era nell’aria perchè si pensava di un accordo in prestito per il portiere ex biancoceleste.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con la S.S. Lazio per il trasferimento a titolo definitivo del portiere classe ’96 Guido Guerrieri. Il calciatore ha firmato con il club granata un contratto fino al 2022″.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: