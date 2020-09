Atalanta, Gasperini: “L’inizio con la Lazio è impegnativo, siamo in ritardo di organico e di tempo”

Gian Piero Gasperini commenta il calendario della serie A dai microfoni dei canali ufficiali dell’Atalanta: “L’inizio è effettivamente impegnativo, le prime tre trasferte sono con Lazio, Torino e Napoli, col Cagliari come prima in casa: tre partite su quattro molto difficili. Dopo la quarta giornata inizierà anche la Champions: sembra distante, ma mancano poche settimane. Quando si entra in quel periodo le cose bisogna averle fatte prima, per tempo, per essere pronti a giocare con grande continuità”.







