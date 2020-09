AURONZO 2020 – Day 9 | Seduta di scarico per i biancocelesti. Pomeriggio libero – FOTO

Nono giorno di ritiro per i biancocelesti sotto le Tre Cime di Lavaredo. Dopo l’amichevole di ieri pomeriggio vinta 1-0 contro il Padova, la squadra si è ritrovata in campo questa mattina per svolgere la seduta di scarico. Il gruppo si allena in palestra mentre sul campo ci sono i portieri con Grigioni e Zappalà. Alcuni calciatori lasciano la palestra e si ritrovano sul campo adiacente per un torello: André Anderson, Djavan Anderson, Patric, Falbo, Kiyine, Jony, Correa e Akpa Akpro. Ancora in palestra invece i titolari della gara con il Padova.

Esercizi di possesso palla: Akpa Akpro, Falbo, André Anderson e Patric, Djavan Anderson, Kiyine, Jony e Correa.

Simone Inzaghi ha concesso ai biancocelesti il pomeriggio libero; la ripresa è fissata per domani mattina alle 10.