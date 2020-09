Belotti: “Immobile orgoglio per noi italiani. Si sente titolare in Nazionale? Anche io”

Andrea Belotti, attaccante del Torino e della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: “La Scarpa d’Oro di Immobile è un motivo d’orgoglio per noi italiani. Un giocatore che vince questo trofeo, fa 36 gol ed eguaglia il record in campionato è un motivo d’orgoglio anche per tutti i suoi compagni, in nazionale e nel club. Sono molto contento per lui, gliel’ho già detto in privato e gli ho ribadito anche quando ci siamo ritrovati qua. Si sente titolare in Nazionale? Gli dico che anche io mi sento titolare così pareggiamo la situazione. Se siamo qui è perché delle qualità ci sono. Poi il mister decide sempre in base all’avversario che si incontra, ed il modo in cui dobbiamo giocare. Abbiamo caratteristiche diverse, quindi anche in base alle situazioni bisogna sapersi adattare“.







