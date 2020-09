Lazio-Fares, trattativa in chiusura tra poche ore: la distanza con la SPAL è diventata minima

AGGIORNAMENTO 13:55 | Alfredo Pedullà ha pubblicato un aggiornamento sulla trattativa che dovrebbe portare Mohamed Fares alla Lazio: tra le parti ci sono solamente 500.000 euro di differenza sotto forma di bonus, pertanto la chiusura dell’operazione è prevista in poche ore.

***

La Spal, dopo il contatto di domenica con la Lazio, ieri ha incontrato l’Inter per Mohamed Fares. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà l’offerta nerazzurra è prestito oneroso da 1,5 con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions a 7 milioni più bonus. La Spal, però, vuole monetizzare subito e così la Lazio resta in pole. Lotito ha messo sul tavolo 8 milioni, appena due in meno rispetto a quanto chiede la Spal.