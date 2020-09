CdS | Inzaghi-Lotito trattativa aperta: si cerca l’accordo su durata e ingaggio

Le richieste di Simone Inzaghi per firmare il rinnovo del contratto sono chiare: garanzie di mercato e rinnovo più ricco. Il ritiro ad Auronzo di Cadore non era iniziato nel migliore di modi per il mister, che, voleva almeno Muriqi e Fares in squadra. Come riporta il corrieredellosport.it, il patron Lotito ha approfittato per convocare il tecnico e il suo staff lunedì sera durante i festeggiamenti del compleanno del nuovo arrivato Pepe Reina. Lotito avrebbe presentato a Inzaghi la proposta di due anni di contratto fino al 2023, con opzione fino al 2024, con un ingaggio che dovrebbe salire da 2 milioni più bonus a 3 milioni più bonus. Il tecnico aspetta segnali dal mercato e Lotito lo rassicura sulle prossime mosse: si dovrà attendere lo sviluppo degli eventi.







