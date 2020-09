Diritti TV, De Laurentiis: “Non ho abbandonato il mio piano, abbiamo ricevuto le offerte e le stiamo studiando”

Ha iniziato la sua “battaglia” qualche mese fa, ma Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, non intende fermarsi. Rispondendo con un tweet alla rivista Prima Comunicazione, ha ribadito le sue intenzioni: “Io non ho abbandonato assolutamente il mio piano. Abbiamo ricevuto lunedì le offerte dei fondi alle quali se ne sono aggiunte delle altre. Bisogna studiarle, approfondirne i contenuti, probabilmente sedersi con le controparti per spiegare le necessità di una Lega Calcio che guardi al futuro”. Il Presidente, infatti, ha intenzione di rivoluzionare i diritti tv legati al calcio, che verrebbero gestiti in totale autonomia dalla Lega di Serie A, con lo scopo di creare un canale ad hoc.

