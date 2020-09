ESCLUSIVA | Primavera1 Lazio, un giovane sloveno in prova a Formello

Continuano i movimenti in casa Lazio Primavera. Archiviati i vari addii (Ricci, Cipriano, Di Stefano e Shoti tra gli altri), è tempo di guardare al discorso entrate. Dopo gli innesti di Kair Nasri e Adeagbo, la società biancoceleste continua a monitorare altri profili per rinforzare una rosa chiamata al triplo impegno (campionato, Coppa Italia e Youth League). Come appreso in esclusiva dalla redazione di Laziopress.it, mentre i due giovani della Juve Stabia Esposito e Todisco sono tornati in Campania in attesa di novità da Roma, a Formello è arrivato Nikola Jovicevic, trequartista in forza al NK Domzale, società militante nella prima serie slovena. Pochi i giorni a disposizione del classe 2002 per mettersi in mostra tra allenamenti ed amichevoli: oltre a quella odierna, dovrebbe andarne in scena un’altra sabato quando i tempi per valutazioni staranno per scadere.





