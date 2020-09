GdS | Cannavaro: “Testa a testa Juve-Inter? La Lazio di Inzaghi fa bene da anni, sarà fra le prime”

Oggi i calendari di Serie A, che anticiperanno quindi l’inizio della nuova stagione. In vista del nuovo campionato, il campione del mondo Fabio Cannavaro è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per dire la sua sull’imminente inizio. Secondo l’ex difensore è presto per sbilanciarsi su un possibile testa a testa fra la Juventus e l’Inter visto che il mercato è ancora aperto, ma reputa l’Atalanta una macchina da guerra, immagina la Lazio di Inzaghi che fa bene ormai da anni ai primi posti e gli piace il gioco del Napoli.







