GdS | Lazio-Muriqi, ci siamo: l’offerta è giusta, l’accordo sarà presto formalizzato

È da tempo ormai in orbita laziale Vedat Muriqi, attaccante kosovaro del Fenerbahce, ed ora la trattativa sembra essere in dirittura d’arrivo. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, il giocatore è ad un passo dai biancocelesti e l’accordo potrebbe chiudersi nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. Da subito i capitolini hanno trovato l’accordo con il calciatore, mentre con il club è stato meno facile accordarsi: ora Lotito e Tare si sono spinti fino a 16 milioni più 3 di bonus per accontentare il Fenerbahce e la nuova proposta sembra essere soddisfatto la società turca. Si stanno discutendo i tempi e le modalità di pagamento, ma l’accordo sembrerebbe ormai fatto e il tutto dovrebbe essere formalizzato tra oggi e domani.







