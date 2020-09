Regione Piemonte: “Parere positivo per la riapertura dell’Allianz Stadium”

Un passo importante verso la riapertura degli stadi già dall’inizio della prossima stagione della Serie A (prevista per il weekend del 19/20 settembre), arriva dalla Regione Piemonte e precisamente dal suo Presidente, Alberto Cirio. Durante l’inaugurazione del Centro Regionale per la biologia molecolare di Arpa Piemonte, ha annunciato – secondo quanto riportato da Tuttosport – di aver accettato le richieste della Juventus per la riapertura dell’Allianz Stadium: “Ho appena trasmesso a Roma il dossier dei bianconeri col il parere positivo della Regione. Lo stesso faremo con gli altri sport ed eventi“.







