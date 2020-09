Adnkronos | Silvio Berlusconi positivo al coronavirus

Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Covid. A confermarlo è il suo medico curante, Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano:

“Berlusconi è asintomatico e in isolamento a domicilio” , dice Zangrillo. Il leader di Forza Italia è stato sottoposto a tampone “per un recente soggiorno in Sardegna”.

ISOLAMENTO AD ARCORE – “In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, il Presidente Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2. Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative. In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, il Presidente Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2. Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social”. E’ quanto viene comunicato da fonti azzurre.