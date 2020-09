Auronzo 2020 – Day 10 | Seduta pomeridiana: prove tattiche a metà campo. Assente Lukaku

AGGIORNAMENTO ORE 18.05 – La partitella si è conclusa con la vittoria di 1-0 per gli arancioni: gol di Felipe Caicedo.

AGGIORNAMENTO ORE 17.50 – Cambiano i fratini. Ora gli arancioni sono: Luiz Felipe, Vavro, Radu, Lazzari, Parolo, Escalante, Luis Alberto, Kiyine, Correa e Caicedo. Questa potrebbe essere la probabile formazione di domani contro il Vicenza.

I gialli sono invece disposti con il modulo 4-4-2 : Patric, Bastos, Farris (vice Inzaghi), Rocchini ( collaboratore Inzaghi), Djavan Anderson, Akpa Akpro, Leiva, Jony, Falbo e Raul Moro.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 – Prove tattiche a metà campo.

La squadra con i fratini arancioni è composta da: Bastos, Vavro, Patric, Lazzari, Akpa Akpro, Escalante, Luis Alberto, D. Anderson, Correa e Caicedo.

Fratini gialli: Luiz Felipe, Farris (vice Inzaghi), Radu, Kiyine, Parolo, Leiva, Jony, Falbo e Raul Moro. I gialli hanno un giocatore in meno data l’assenza di Lukaku che ha una vistosa fasciatura al ginocchio.

La richiesta del mister Inzaghi è quella di variare con velocità il fronte di gioco quando si è in difficoltà passando anche per Reina, in porta.

AGGIORNAMENTO ORE 17.00 – E’ in corso la seduta pomeridiana per i biancocelesti al termine della quale concluderanno il penultimo allenamento di questo ritiro. Concluso il lavoro in palestra la squadra si riunisce in campo.







