Auronzo2020 – Day10 | Lavoro atletico e tattico per il gruppo di Inzaghi. Cataldi continua il programma differenziato

AGGIORNAMENTO ORE 11.55- Termina qui la prima sessione giornaliera d’allenamento della Lazio. Appuntamento al pomeriggio quando il gruppo d’ Inzaghi scenderà nuovamente in campo cominciando a pensare all’amichevole di domani, l’ultima prima di terminare il ritiro cadorino.

AGGIORNAMENTO ORE 11.20- Conclusa la fase atletica, i difensori e gli esterni scendono in campo per lavora sotto il profilo tattico. Da una parte, con il fratino arancione, Bastos, Vavro e Radu con Djavan anderson e Lukaku a comporre i due quinti di centrocampo; dall’altra Luiz Felipe, Vavro (che si alterna tra i due gruppi) e Vavro con Kyine e Lazzari nel ruolo di esterni.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00- Terminate le esercitazioni tattiche, continua il lavoro atletico per ciò che riguarda i difensori e gli esterni. Continua il proprio programma di recupero Daniele Cataldi che, insieme al preparatore Fonte, corre lungo il perimetro del campo.

Inizia una nuova giornata di allenamento sotto le Tre Cime di Lavaredo. Dopo il pomeriggio di riposo concesso ieri, la Lazio si è ritrovata al centro sportivo Zandegiacomo per continuare la sua marcia d’avvicinamento alla nuova stagione che per i biancocelesti si aprirà il 27 settembre contro il Cagliari prima del recupero il 30 con l’Atalanta. Mentre i portieri si allenano agli ordini di Grigioni, una parte della rosa d’Inzaghi svolge esercitazioni tattiche sulla fase offensiva. Con la pettorina Falbo, Jony, Caicedo, Parolo e Rocchini (collaboratore di Inzaghi che ha preso il posto dell’infortunato Andrè Anderson); senza fratino Escalante, Akpa Akpro, Correa, Luis Alberto, Raul Moro. Intanto, il resto del gruppo lavora in palestra.







