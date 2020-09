CdS | Immobile sul mercato biancoceleste: “Lotito e Tare conoscono la situazione. Bisogna trovare giocatori importanti”

Immobile veste azzurro, ma pensa in biancoceleste. Il bomber della Lazio nel corso del ritiro della nazionale a Coverciano ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport dove ha parlato anche della prossima stagione dei capitolini. Riguardo il discorso calciomercato, Ciro non ha usato mezzi termini affermando come servirà trovare calciatori importanti di qualità capaci di far recuperare le energie al resto della rosa. Innesti fondamentali per disputare al meglio una stagione che vedrà i romani impegnati su tre fronti con l’obbligo di arrivare più lontano possibile.







