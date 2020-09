Conferenza Auronzo 2020 – La Lazio e la Sindaca di Auronzo in coro: “Nonostante le difficoltà è stato un ottimo ritiro”

La Sindaca di Auronzo di Cadore Tatiana Pais Becher ha aperto la conferenza stampa tenuta presso l’Aula Consiliare del Comune per fare un bilancio.

“Siamo l’unico ritiro in Italia ad aver organizzato un ritiro a porte aperte, un ringraziamento va anche al Presidente della Regione Luca Zaia. Abbiamo svolto un lavoro enorme, per noi ha un valore grandissimo perchè abbiamo lavorato al massimo per rendere perfetto questo ritiro. Ringrazio per cui le forze dell’ordine e gli steward per il supporto, grazie a Gianni Lacchè della Media Sport Event che è riuscito a creare questo connubbio che va avanti da oltre dieci anni. Ovviamente ringrazio la Lazio in tutti i suoi ruoli che ha voluto confermare questo legame nonostante le difficoltà. Per gli allenamenti abbiamo avuto il sold out, per quanto riguarda le partite abbiamo avuto 315 prenotazioni per Lazio-Triestina, leggermente meno per la sfida col Padova mentre per l’amichevole di domani contro il Vicenza si possono ancora acquistare i biglietti”.

Gianni Lacchè, Presidente Media Sport Event:

“Voglio ringraziare tutti ma soprattutto chi è stato dietro le quinte. La prefettura ci ha dato delle disposizioni precise e siamo stati in grado di osservarle. Ovviamente un ringraziamento al Presidente Lotito e a tutta la Lazio per la disponibilità. Il flusso turistico non è stato come negli anni precedenti per ovvie ragioni. Nella prima settimana gli alberghi erano pieni mentre nella seconda settimana ci stava disponibilità ma bisogna anche capire che questo ritiro è avvenuto in date poco appetibili per prendersi le ferie”.

Stefano De Martino. Responsabile della Comunicazione SS Lazio:

“Grazie a Gianni che è stato la scintilla di questo ritiro ad Auronzo fin dal 2008. Durante questi anni abbiamo conosciuto tutta la zona del Cadore, nutriamo per Auronzo un affetto profondo che ci lega anche ai cittadini i quali si sono affezionati ai colori biancocelesti. Vi porto i saluti del Presidente Lotito che ieri è rientrato a Roma, del Direttore Sportivo che è impegnato al telefono nelle trattative di mercato”.

Angelo Peruzzi, Club Manager della SS Lazio:

“Con Auronzo è un matrimonio perfetto quindi voglio davvero mandare un saluto a tutti. E’ stato un anno veramente complicato e riuscire ad organizzare un ritiro nonostante i problemi logistici è frutto di un grande lavoro fatto dal Comune e da Gianni Lacchè. Le uniche note negative sono state il tempo che non ci è stato amico e l’impossibilità di avere il popolo laziale copioso al nostro fianco come è sempre accaduto”.







