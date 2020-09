Il Messaggero | Idea Lerma del Bournemouth come vice-Leiva

Lucas Leiva fa di tutto per tornare in campo il prima possibile. Ad Auronzo di Cadore si allena senza sosta, ma il recupero per l’infortunio al ginocchio non è facile ed ecco che infatti spesso lo so vede allargare le braccia in segno di rassegna quasi. Ecco perché la Lazio potrebbe pensare di intervenire sul mercato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, si sta considerando la figura di Jefferson Lerma, 25enne del Bournemouth made in Colombia.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: