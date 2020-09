Il Messaggero | Lulic vola in Svizzera, la caviglia peggiora e rischia l’esclusione dalla Serie A e dalla Champions

Da Desenzano del Garda, luogo in cui è in cura il Capitano Senad Lulic, non arrivano notizie confortanti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, domani Senad tornerà in Svizzera, a quanto pare l’ultima cura non sembra aver sortito effetti particolari alla caviglia malconcia. La Lazio infatti starerebbe ragionando sull’ipotesi di escludere Lulic dalla lista per la Serie A e soprattutto per la Champions League, competizione che il bosniaco sperava di potersi giocare. Ecco che Fares allora diventerebbe ancor di più una priorità. Per l’esterno franco-algerino è praticamente fatta, presto ci sarà la firma sul contratto e poi le visite mediche.







