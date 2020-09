Il Messaggero | Rosa e maglia Champions, stasera la presentazione

Un abito da sera da indossare per le grandi occasioni. La maglia per le gare della prossima Champions League sarà svelata oggi. Una rivisitazione di quella utilizzata la scorsa stagione per celebrare 120 anni del club. Una linea di continuità tra passato e presente anche nelle notti d’Europa. Total celeste con una banda nera orizzontale su petto e sulle maniche. Su una spalla la patch della competizione. La novità è costituita dai ricami e dai dettagli in oro, non più bianchi come in campionato. Un’altra intuizione della Macron, sponsor tecnico che veste ben cinque squadre in Serie A. Oltre alla Lazio, anche Bologna, Udinese, Verona e Sampdoria. «Il rapporto instaurato con i nostri club permette di creare prodotti che rispondono alle esigenze tecniche senza tralasciare quella parte fondamentale che lega l’identità della società alla sua maglia», spiega il Ceo di Macron, Gianluca Pavanello. Alle 18:30, dopo l’allenamento, allo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore la presentazione della rosa biancoceleste.

Il Messaggero/Valerio Cassetta





