Lazio, ad Auronzo presentazione ufficiale della squadra e della maglia Champions League. Inzaghi: “Ringrazio i nostri tifosi, speriamo di ripetere una stagione come quella scorsa”

Dopo averla condivisa in anteprima sui canali social ufficiali, la S.S Lazio presso il ritiro di Auronzo di Cadore ha dato ufficialmente il via alla presentazione della squadra e della maglia che verrà indossata dai biancocelesti nella prossima edizione di Champions League.

Dopo la presentazione di tutto lo staff e della dirigenza presente è stata la volta della squadra. I giocatori che hanno indossato le nuove maglie sono stati rispettivamente:

Luis Alberto: maglia azzurra

Parolo: maglia verde

Correa: maglia blu

Leiva: maglia champions

Reina: maglia Champions dei portieri

Nel corso della presentazione il tecnico Inzaghi si è così espresso: “Volevamo ringraziare i nostri tifosi che non ci hanno abbandonato nonostante il covid. Speriamo di ripetere una stagione come quella scorsa che ci ha visto vincere la supercoppa italiana e la conquista della champions. Ringrazio tutti: dai miei ragazzi che mi regalano grandi emozioni da quattro anni, la società ma soprattutto i tifosi che sono sempre eccezionali. Il maltempo purtroppo non ha aiutato questi ritiro ma speriamo di chiudere il ritiro con l’amichevole di domani”.

Marco Parolo ha poi esordito ironicamente: “La squadra ci tiene a dare un premio ad un compagno che si è distinto. Il “Lettino d’oro 2020” va a Danilo Cataldi”.





